Pro majetkový úřad byl letošek navzdory epidemii úspěšný, nový domov našlo 426 zvířat

Navzdory koronavirové epidemii byl letošek pro úřad úspěšný, řekla ČTK mluvčí Michaela Tesařová. Už v polovině prosince podle ní bylo jisté, že úřad bude mít čtvrté nejvyšší roční příjmy ve své historii.

K začátku prosince podle Tesařové majetkový úřad odvedl do státního rozpočtu zhruba 1,4 miliardy korun, což je přibližně stejně jako loni. Do poloviny prosince uzavřel kolem 172 kupních smluv s částkou přesahující milion korun. "Jednalo se o 163 nemovitostí a devět položek movitého majetku," uvedla mluvčí. Za 11 měsíců letoška podle ní úřad prodal kolem 4180 nemovitostí za zhruba 838 milionů korun. Dalších asi 16.100 nemovitostí převedl bezúplatně, a to hlavně státním institucím, krajům či obcím. Většinu nemovitostí převádí takto zdarma dlouhodobě.

K nejdražším nemovitostem, které majetkový úřad letos prodal, patří například areál zahradnictví v Plzni na Doubravce, jenž je vhodný i k bytové výstavbě. Společnost Ekonomické stavby s.r.o. ho získala v elektronické aukci za cenu 39,9 milionu korun. Nového vlastníka má také 20 pozemků u hotelu Globus v Praze na Chodově, které koupila společnost Hotel Globus a.s. za 23,3 milionu korun, nebo funkcionalistická vila na pražském Barrandově postavená pro Miloše Havla, strýce prezidenta Václava Havla, jejíž prodej přinesl do rozpočtu úřadu 21,9 milionu korun. "Vítězem této dražby se stala fyzická osoba," řekla Tesařová.

Mezi nejdražší prodané předměty se podle ní zařadil světle modrý diamant o hmotnosti 1,09 karátu, jehož cena byla téměř pět milionů korun. Diamant připadl státu z trestné činnosti. Stejný původ měl také osobní automobil značky Porsche 911 GT 3, o který byl v elektronické aukci velký zájem. "Minimální cena vozu 2,1 milionu korun se po 38 příhozech navýšila o 440.000 korun," vyčíslila mluvčí.

Majetkovému úřadu připadlo letos také 456 zvířat. "Jednalo se o 290 psů, 112 koz, 30 koček, 12 koní, šest krav a šest ovcí," řekla Tesařová. Nového majitele našlo 426 zvířat, z toho 70 se jich prodalo a 356 převedl úřad zdarma. V polovině prosince hledal nový domov ještě pro devět psů a dva koně. Podle Tesařové je o inzeráty na zvířata zájem hlavně na sociálních sítích, zejména facebooku a instagramu.

Nabídka předmětů, které si mohou lidé od státu koupit v elektronických aukcích na nabidkamajetku.cz, je podle mluvčí velmi pestrá. Zájemci si mohou z pohodlí domova pořídit nejen například automobily, nábytek, kuchyňské spotřebiče, sportovní náčiní, šperky či další umělecké předměty, ale také třeba byty, rodinné domy či rekreační chaty.