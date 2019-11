Problém pro Česko: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalení a výhled není dobrý

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dnešní údaje o vývoji ekonomiky ve třetím čtvrtletí potvrdily, že česká ekonomika se dostala do fáze zpomalování růstu. To by přitom mělo nadále pokračovat, vyplývá to z vyjádření ČTK oslovených analytiků. I tak je ale její výkon podle ekonomů ve srovnání s vývojem v Německu velmi dobrý. Za celý letošní rok by tak ekonomka měla stoupnout o zhruba 2,5 procenta, zatímco loni to bylo o 2,9 procenta.