Prodej ojetých aut v dubnu klesl o 86 procent

"Je to situace, se kterou se trh dosud nikdy nesetkal. Tento moment je tak pro náš obor možná nejzásadnějším, protože změnil jak zákaznické chování, tak i samozřejmě přístup prodejců a dealerů ojetých automobilů," uvedl spoluzakladatel Carvago Jan Kranát.

Relativně nejnižší pokles prodejů zaznamenala Škoda Fabia s propadem o 71 procent a Octavia se 74 procenty. O více než 90 procent se propadla poptávka například u Fordu Galaxy, Dacie Sandero, Citroënu C3, Seatu Ibiza nebo Renaultu Captur.

Z dlouhodobého hlediska každý rok stoupá průměrná útrata za jeden ojetý vůz, ale letos se kvůli koronaviru ceny propadly na úroveň roku 2019, tedy zhruba o šest až deset procent, což je výše celé marže obchodníka. Auta se v průměru prodávají za 255.000 Kč. Došlo tak ke kompletnímu přecenění a prodejci letos museli zcela zásadním způsobem změnit přístup. Na základě prvních transakčních dat je také vidět, že zákazníci vyhledávají především už zlevněné vozy. Trend prodejů levnějších aut bude pokračovat v následujících zhruba třech až čtyřech měsících.

Celá situace není podle Kranáta nijak překvapivá vzhledem k tomu, že byly zavřeny všechny kamenné pobočky, ve kterých by si zákazníci mohli koupit vůz. Dokončovaly se tak hlavně už rozjednané zakázky. "Pokud by byl trh připravený na online prodej, nemusela se opatření projevit tak drasticky. Budoucnost je v e-commerce, což vidíme i u jiných segmentů na českém trhu. Skvělým příkladem je online prodej potravin, který za posledních pár let zažívá obrovský boom, z něhož profituje především koncový zákazník," dodal Kranát.