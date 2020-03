Prodloužení omezení? Vláda musí podnikatelům pomoci, tvrdí Asociace hotelů a restaurací

Není podle něj možné řešit nejdřív zdraví lidí a potom pomoc podnikům, musí se to udělat najednou. Informace, že například program COVID II nebude pro pražské podnikatele je znepokojující. Dále by se měla zvýšit podpora od státu na mzdu lidí v uzavřených provozech, navrhovaných 24.800 korun je podle něj nedostačující.

"Nechceme rozhodnutí vlády zpochybňovat a respektujeme jej," řekl o prodloužení doby ČTK Stárek. Stát by pak podle něj také měl odpustit lidem, kteří museli kvůli rozhodnutí vlády zavřít, odvody na sociální a zdravotní pojištění.

"Stát nastavil horní hranici na příspěvek platu zaměstnanců na 24.800 Kč. Kromě toho, že žádost o tento příspěvek je velmi byrokraticky složitá, tak to znamená, že abyste aspoň něco dostali, musíte zaměstnanci proplatit jeho plnou mzdu z předchozích měsíců a pak má stát 30 dní na to, aby vám část z toho nahradil. Pokud máte zaměstnance, který pobíral 50.000 Kč hrubého, musíte mu tuto částku vyplatit v plné výši a s trochou štěstí vám za měsíc stát přispěje 24.800 Kč, takže žádných 80 procent," okomentoval státní příspěvek spolumajitel pražského Pivovarského klubu Martin Dočkal. Navíc pokud si podnikatel zažádá o půjčku na zaplacení mezd, nedostane ani těchto necelých maximálních 25.000 korun na zaměstnance.

Program COVID by měl přinést bezúročné půjčky pro podnikatele, zatím ale na ně nedosáhnou pražské provozovny. "Nás půjčka jako taková nezachrání, když nevím, jestli to vůbec rozdýcháme," dodal pro ČTK Dočkal. Navíc jsou podle něj všechny žádosti extrémně administrativně náročné, podnikatelé, kteří nemají na mzdy, si pak platí účetní, aby zjistili co a jak vyplnit. Částečným řešením by podle něj byl slib, že i po skončení koronovirových omezení nebudou podnikatelé muset platit odvody stát, a to včetně daně z přidané hodnoty. "V tu chvíli mi stojí za to do té hospody zainvestovat vlastní peníze," uzavřel.

Jak uvedla asociace spolu se společností Economic Impact ve dřívější studii, v případě trvání současných vládních omezení do konce dubna, spotřeba cestovního ruchu, tedy poptávka návštěvníků, kteří tráví dovolenou v Česku, klesne o 142 miliard korun. Přímo bude ohroženo zhruba 173.000 plných pracovních úvazků. Pokud by omezení proti šíření nákazy pokračovala do konce června, propad bude o 202 miliard korun a ohroženo 246.000 pracovních míst.

Vláda dnes prodloužila do soboty 11. dubna zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Původně platil do středečních 06:00. Zákaz se netýká například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, malých domácích zvířat a potřeb pro ně, novin a časopisů, zahrádkářství, květinářství nebo prodeje zdravotnických prostředků.