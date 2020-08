Prognóza: Propad české ekonomiky má být nejhlubší od transformace, restart bude stát 660 miliard

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Propad české ekonomiky bude letos sice nejhlubší od ekonomické transformace, ale nebude dvouciferný. Neměl by překročit šest procent. Přesto se ČR úrovní produkce vrátí do roku 2016. Na předcovidové úrovni bude až počátkem roku 2022. Novinářům to dnes řekla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.