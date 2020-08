Program Antivirus patrně vláda prodlouží. Kurzarbeit bude od nového roku, řekla Maláčová

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Program Antivirus zřejmě vláda prodlouží o dva měsíce nebo až do konce roku. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize to dnes řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Program nyní pokrývá období od 12. března do konce srpna, zaměstnavatelé a odbory požadují jeho prodloužení, někteří ekonomové ale byli pro jeho co nejdřívější ukončení.