Program COVID plus se rozšířil o dopravu a cestovní ruch

V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí EGAP Jan Černý. Možná podpora se tak bude vztahovat také na leteckou společnost Smartwings.

Program COVID plus je zaměřen na firmy s více než 250 zaměstnanci a minimálně pětinovým podílem vývozu na loňských tržbách, včetně výrobních dodávek pro jiného exportéra. Prostřednictvím komerčních bank mohou žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. EGAP garantuje 80 procent jistiny. Na úvěr z programu COVID Plus nemají nárok firmy, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu 12. března.

EGAP dosud v rámci programu schválil 22 záruk za zhruba 3,6 miliardy korun. "Získání záruk závisí ve všech případech na splnění dvou základních předpokladů. Prvním je, že banka nebo banky firmě úvěr poskytnou. Druhým, že v našem interním ratingu získá úvěrovaná společnost ohodnocení nejhůře B-, " popsal Černý. Interní rating pojišťovny, spočívající především v měření kreditního rizika, se podle něj vztahuje na období před vypuknutím pandemie.

Zahrnutím společností z dopravy a cestovního ruchu se podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) srovnaly podmínky na trhu. Jedním z popudů k rozšíření programu byly problémy letecké společnosti Smartwings, která již ohlásila propouštění až 600 zaměstnanců. Stát podle Havlíčka jednal se Smartwings o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry, které by firmě pomohly překonat dopady zastavení provozu. Podmínkou by v takovém případě bylo přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců. Při čerpání půjčky ze standardních programů stát podle Havlíčka žádné specifické požadavky vůči konkrétním firmám mít nemůže. Podle dřívějšího zjištění ČTK by o úvěry z programu mohly uvažovat i dopravci Leo Express nebo Regiojet.

Záruky poskytované EGAP umožnila dubnová novela zákona, podle které se rozšířila činnost EGAP o poskytování záruk za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby s cílem posílení likvidity podniků. Záruka bude platná maximálně tři roky pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry.

V důsledku koronavirové krize ministerstvo financí zvýšilo pojistnou kapacitu EGAP ze 142 miliard na 330 miliard korun.