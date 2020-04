Saunová centra Saunia za dobu uzavření poboček hlásí ztrátu 20 milionů korun. S určitým propadem tržeb počítají i po otevření především kvůli případné omezené kapacitě. V rozhovoru s ČTK to řekl provozní ředitel Saunie Jaroslav Zonyga.

Sauny, wellness, bazény nebo posilovny jsou z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru uzavřené od 13. března. "V druhém týdnu v březnu došlo k rapidnímu poklesu návštěv, a to až o 80 procent," doplnil Zonyga. Na rozdíl od jiných provozoven však sauny nejsou uvedeny v harmonogramu uvolňování podnikatelských činností, který vláda minulý týden zveřejnila. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci po pátečním jednání vlády ale uvedl, že wellness centra stejně jako bazény by se měla otevřít až v poslední vlně uvolňování od 8. června. Fitness centra budou moci začít fungovat od 11. května, masérské a rekondiční služby od 25. května.

Studie Světové zdravotnické organizace (WHO) podle Zonygy a dalších profesionálů z oboru dokazují, že suché prostředí a vysoké teploty jsou pro šíření viru nepříznivé. Tomu chtějí přizpůsobit i provoz saun. "Všechny ohřívárny budou mít teplotu minimálně 70 stupňů, v dalších prostorách bude nastavena vlhkost vzduchu na 30 procent, přičemž typická vlhkost v uzavřeném prostoru je kolem 50 procent," uvedl Zonyga.

To jsou ale jen některá z plánovaných opatření. Samozřejmostí bude pravidelná dezinfekce prostor, povinné používání roušek či dvoumetrové odstupy mezi zákazníky. Seznam standardů spolu s otevřeným dopisem s výzvou k co nejrychlejšímu otevření saun plánují zástupci saunérů zaslat vládě.

Problémem by podle Zonygy nemělo být ani užívání šaten. "Z našich statistik vychází, že v jeden okamžik se v šatnách pohybuje do deseti procent z celkového počtu zákazníků na pobočce, což zaručuje plochu přes deset metrů čtverečních na zákazníka," řekl. Velký zájem Čechů o saunování dokazuje návštěvnost saunových center. Do jedné pobočky Saunie podle Zonygy měsíčně zavítá v průměru 6000 lidí.

Saunia má již nyní podle Zonygy zavedena přísná hygienická opatření, neobává se tedy dramatického růstu nákladů po zavedení dalších. "Největší náklad vznikne na mzdách kvůli intenzivnějším dezinfikování prostor. Významnější bude ztráta na tržbách daná případnou omezenou kapacitou a možná i společenskými obavami," upřesnil.

Saunia zatím nikoho nepropouštěla, zaměstnance na hlavní pracovní poměr se snaží udržet. Větší část lidí pro ni ale podle Zonygy pracuje na dohody. Současná omezení i cash flow výrazně zpomalí plánovanou výstavbu nových filiálek. "Konkrétně se to může týkat poboček Ostrava Avion, Bratislava Aupak, IGY České Budějovice, Thermal Karlovy Vary. U pobočky v Bratislavě navíc samozřejmě narážíme na omezení pohybu přes hranice," uvedl Zonyga.