Volkswagen se propadl do provozní ztráty, koronakrize dolehla i na Škoda Auto

Volkswagen rovněž uvedl, že Škoda v pololetí prodala 372.000 vozů. To představuje meziroční pokles o 33,6 procenta. Mezi zákazníky byly populární zejména sportovně-užitkové vozy Kodiaq a Karoq a nové modely Scala a Kamiq.

Koronavirová krize měla v automobilovém sektoru negativní dopad na poptávku i na výrobní aktivity. Škoda Auto koncem dubna obnovila výrobu ve svých závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí. Odstávka kvůli pandemii způsobené koronavirem trvala téměř šest týdnů.

Škoda Auto vyrábí automobily také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích.

Tento měsíc Škoda Auto oznámila, že předseda představenstva Bernhard Maier končí po necelých pěti letech v čele podniku. Jeho nástupce zvolí představenstvo v srpnu.

Důvody Maierova odchodu firma nesdělila. Podle německého listu Handelsblatt jsou v pozadí mocenské spory v koncernu Volkswagen. V médiích se delší dobu objevují zprávy, že Volkswagenu vadí úspěch Škodovky, jejíž modely nad očekávání konkurují ostatním automobilům koncernu.

Volkswagen se v prvním pololetí propadl do provozní ztráty 800 milionů eur (21 miliard Kč) po zisku deset miliard eur před rokem. Prodej automobilů totiž citelně zasáhla koronavirová krize. Koncern dnes také oznámil, že sníží dividendu.

Tržby v pololetí meziročně klesly o 23 procent na 96,1 miliardy eur (2,5 bilionu Kč), zatímco odbyt klesl o 27 procent na 3,9 milionu vozů.

