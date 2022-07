Průměrná úroková sazba hypoték počátkem července činila 6,24 procenta

"Po červnovém skokovém zvýšení základních úrokových sazeb ze strany ČNB reagovala již většina bank zvýšením hypotečních úrokových sazeb. I když toto zvýšení nebylo stejné jako to ze strany ČNB, i tak se úrokové sazby vyšplhaly na rekordní hodnoty," uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Česká národní banka s platností od 23. června opět zvýšila základní úrokové sazby. Dvoutýdenní repo sazba vzrostla o 1,25procentního bodu na sedm procent. Většina bank v reakci na růst základní sazby zvýšila sazby u hypotečních úvěrů.

"Posledním zvýšením úrokových sazeb na konci června nám ČNB poskytla jistotu dalšího zdražování hypotečních úvěrů," řekl dnes ČTK místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance David Eim. Aktuální průměrné sazby již podle něho překonaly hranici šesti procent a na kratších fixacích se blíží sedmi procentům. "Jednoleté fixace dokonce úroveň sedm procent výrazně překročily a brzy se dostanou až k osmi procentům," podotkl.

"Myslím, že pro další měsíce můžeme očekávat alespoň stagnaci sazeb, a ne jejich další zvyšování. Otázkou i nadále zůstává, zda zásadnější obrat ve vývoji sazeb hypoték, které se očekával podle původních předpovědí na počátku příštího roku, se nám spíše neposouvá minimálně do druhé poloviny roku 2023 či spíše na jeho konec,“ upozornil Sýkora.

Nejvýraznější nárůst sazeb zaznamenaly hypotéky s fixací na jeden rok. V průměru za poslední měsíc vzrostly o 0,61 procentního bodu na 6,53 procenta. Sazba hypoték s fixací na tři roky se zvýšila průměrně o 0,53 bodu na 6,41 procenta, s fixací na pět let o 0,49 procentního bodu na šest procent a s fixací na deset let o 0,51 procentního bodu na 6,04 procenta. Nejdražší zůstávají hypotéky nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na tři roky. Ty banky zdražily za poslední měsíc o 0,69 procentního bodu a v průměru je nabízejí za 6,79 procenta.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,24 procenta činí v červenci 23.074 korun. Klienti, kteří chtěli uzavřít ať už novou či prodloužení smlouvy na další fixační období, tak musí opět sáhnout hlouběji do kapsy. Například na průměrné hypotéce na 3,5 milionu korun se splatností 25 let je to o 8100 korun více při refixaci hypotéky z června 2017, vypočetl Sýkora.

V červnu 2017 byla průměrná úroková sazba hypoték 2,04 procenta. Podobné úrovně dosahovaly úrokové sazby hypoték ještě v první polovině loňského roku. Jen za poslední rok se měsíční splátka průměrné hypotéky zvýšila o více než 7000 korun. Nejvýrazněji podražila měsíční splátka za poslední měsíc, a to o 1148 korun.