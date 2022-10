Průměrná úroková sazba hypoték počátkem října mírně klesla

Od jara se zpracovává podle nové metodiky na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"Některé banky v rámci podzimních kampaní snížily hypoteční sazby, a tak i Hypoindex zaznamenal drobný pokles. Sazby se tak i nadále drží na stejné úrovni a kopírují vývoj mezibankovních sazeb u České národní banky, která na svém posledním zasedání sazby nezvýšila,“ uvedl hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,20 procenta činí v říjnu 22.991 korun. Ve srovnání s minulým měsícem klesla o 44 korun.

Hypoteční úvěry poskytované nad 80 procent LTV, které jsou určené pro mladé do 36 let, zlevnily výrazněji než hypotéky do 80 procent LTV. Nejvíce klesly sazby u hypoték pro mladé s fixací na deset let, a to o 0,08 procentního bodu na 6,29 procenta. Hypotéky fixované na tři až pět let zlevnily o 0,04 procentního bodu na 6,7 procenta, resp. 6,24 procenta. Sazby hypoték nad 80 procent LTV s fixací na jeden rok klesly o 0,03 procentního bodu na 6,24 procenta a zůstávají společně s pětiletými fixacemi nejlevnější.

Úrokové sazby u hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti klesly u fixací na jeden rok o tři bazické body na 6,49 procenta, na tři roky o jeden bazický bod na 6,4 procenta a na deset let o čtyři body na 5,99 procenta.

"Hypotéky s LTV do 80 procent fixované na pět let nabízejí banky v průměru za 5,94 procenta, tedy za stejnou cenu jako v měsíci předchozím. Společně s desetiletými fixacemi jsou tak jedinými hypotékami na trhu, které jsou v průměru nabízeny pod šestiprocentní hranicí,“ upozornil Sýkora. Pokud podle něj zůstanou základní sazby ČNB na stejné úrovni a sazby na mezibankovním trhu budou pokračovat v pozvolném poklesu, mají banky určitý prostor pro snižování sazeb hypoték. Některé tak již učinily v rámci podzimních slevových akcí. "Významnějších poklesů hypotečních sazeb se přesto zřejmě v nejbližší době nedočkáme,“ dodal.