Rada: Jsou nutné legislativní změny, které podpoří šetrné budovy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by měla přijmout legislativní změny, které podpoří výstavbu energeticky šetrných budov. Tato výstavba bude motorem opětovného nastartování ekonomiky ze současné krize. Z jednotlivých opatření jsou to například snížení DPH, požadavky pro využívání druhotných surovin nebo podpora výstavby na brownfieldech. Na setkání s novináři to dnes uvedli zástupci České rady pro šetrné budovy.