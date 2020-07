RegioJet prodlouží trasu vlaků, pojedou až do Budapešti. Kolik stojí jízdenka?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soukromý dopravce RegioJet začne od 31. července jezdit se svými vlaky do Budapešti. Prodlouží trasu dvou párů vlaků, které jezdí dosud z Prahy přes Brno do Vídně. Do hlavního města Maďarska zatím společnost Radima Jančury jezdí autobusy z Prahy a z Vídně, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Aleš Ondrůj.