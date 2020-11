Rekordní růst ekonomiky EU mírně zaostal za odhadem, Česko je mezi nejhoršími

V zemích eurozóny hospodářství vzrostlo o 12,6 procenta, což je pouze o desetinu procentního bodu méně, než uváděl rychlý odhad. V obou případech je to ale i tak po rekordním propadu za druhé čtvrtletí nejvýraznější růst od roku 1995, kdy se tyto údaje začaly sledovat.

Euro area #GDP +12.6% in Q3 2020, -4.4% compared with Q3 2019: flash estimate from #Eurostat https://t.co/acpB7FCh1w pic.twitter.com/ptROFpDJlF