Restaurace mají vysoké ztráty. Výdejní okénka ani vaření pro školy je nespasí

Prodejem z výdejních okének podle Stárka většina podniků nezvládá pokrýt ani náklady. Ty jsou při přípravě jídla s sebou vyšší, než když si lidé jídlo dají v restauraci. Je nutno počítat i s financemi na obaly na jídlo, vyšší náklady jsou i na hygienu. "Pro příklad konkrétní restaurace v Libochovicích, která běžně dělá 300 až 400 jídel denně, jich dnes okénkem prodá 30, maximálně 50. Dělá to proto, aby řekla zákazníkovi, že je ještě na světě," řekl Stárek.

Jako cestu ze současného problému Stárek nevidí ani vaření pro školy, případně firmy. Stravování si tyto instituce podle něj zajistily ještě před současnou situací. Pražský magistrát na začátku listopadu spustil projekt Obědy pro děti. Mohou se do něj hlásit restaurace, které by pro školáky, kteří se nyní učí z domova, připravily porci za 60 korun, jídlo pro dospělého by mělo stát 90 korun. Cena byla podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) stanovena na základě konzultací se zástupci restaurací.

"Jsem k tomu poměrně skeptický. To je přesně ten opačný způsob, jak projekty vznikají. Někdo z úředníků se zamyslí, podívá se z okna a řekne, toto je cena, která by měla být," uvedl Stárek. Stanovená suma je podle něj hluboce pod náklady a restaurace není schopna se na ni dostat. Obědy za tyto ceny jsou podle něj běžně dotovány, buď státem nebo firmami.

Stravovací provozy musejí být od 14. října pro veřejnost uzavřené. Jídlo mohou prodávat přes rozvoz nebo výdejní okénka, která mohou fungovat mezi 05:00 a 21:00.

Z důvodu pandemie koronaviru a vládních opatření musela podle podnikatelských svazů třetina restaurací zavřít, krach hrozí až 50 procentům stravovacích podniků.