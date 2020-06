Restaurace stále mají nízké tržby. Vláda uvolňuje restrikce chaoticky, stěžují si

Aktuální opatření ministerstva zdravotnictví u stravovacích provozů již neobsahuje pravidlo o usazení hostů v minimální vzdálenosti 1,5 metru. Provozovatelé stravovacích zařízení také již nemusejí aktivně bránit shlukování lidí. Stále jim ale ministerstvo doporučuje, aby hosty informačními materiály k dodržování dvoumetrového odstupu vyzývali.

"Uvolňování opatření je zmatečné, některé naše restaurace rozestavění stolů již upravily, jiné se na to teprve chystají," uvedla za podniky Ambiente mluvčí Šárka Hamanová. Obnovení kapacity restaurací podle ní může aspoň částečně přispět k vyšší návštěvnosti i tržbám, mají je od otevření restaurací na konci května zhruba o třetinu nižší ve srovnání se stejným obdobím loni.

"Zásadní pro vývoj tržeb v gastronomii bude především návrat zaměstnanců z home office zpátky do kanceláře. Restaurace v okolí administrativních center jsou pořád prázdné a gastronomie tak každým dnem ztrácí miliony v tržbách na obědech, nebo pracovních setkáních v kavárnách. Zvýšení kapacity restauracím může pomoci, skutečný obrat ale nastane po návratu lidí do práce," uvedl Igor Třeslín, ředitel společnosti Storyous, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy.

Některým provozům podle Stárka může pomoci obnovení cestovního ruchu a návrat zahraničních turistů. "Zatím ho ale nepozorujeme," řekl. Mezi lidmi podle něj stále kvůli koronaviru panují obavy být na místech s větší koncentrací lidí. Mění se podle něj také spotřebitelské chování a lidé si své útraty více rozmýšlejí.

Veřejnost měla kvůli zamezení šíření koronaviru zakázán vstup do stravovacích zařízení od 14. března. Restaurace, kavárny a hospody mohly občerstvení vydávat jen přes okénko nebo rozvozovou službu. Zahrádky s obsluhou se mohly otevřít 11. května, vnitřní prostory pak od 25. května. Vnitřní prostory stravovacích provozů musejí být zavřeny mezi 23:00 a 06:00. Zákaz by měl přestat platit od července. Vzhledem k epidemiologické situaci se nebude týkat míst s vyšším výskytem onemocnění covid-19. Nadále by tak mohl platit v Praze a okrese Karviná, kde jsou lokální ohniska nákazy.