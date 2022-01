Restaurace v průběhu Vánoc utržily o 9 procent méně než v roce 2019

V průběhu Vánoc zavřelo asi o deset procent více restauratérů než obvykle, protože se jim vzhledem k vládním protiepidemickým opatřením provoz nevyplatil. Útrata na účtenku v tomto období vzrostla, a to v průměru o 23 procent. Neznamená to ale, že by si lidé dopřávali nutně více. Důvodem je spíše zdražení kvůli rostoucím cenám energií, potravin či dodavatelských služeb, plyne z analýzy.

Pro restaurace v době od Štědrého dne do Silvestra byl nejslabší 25. prosinec. Do stravovacích zařízení přišlo v průměru o 54 procent méně lidí než ve stejný den v roce 2019. Průměrné tržby byly nižší o 35 procent, útrata na účtenku ovšem vzrostla o 43 procent.

Nejúspěšnějším dnem ve sledovaném období byl Silvestr, kdy byla návštěvnost proti roku 2019 nižší o 12 procent. Restauratéři utržili v průměru o osm procent více a útrata na účtenku byla vyšší v porovnání s rokem 2019 o 23 procent.

Největší propad ve srovnání s předkrizovým rokem sledovali od 24. do 31. prosince restauratéři v Praze. Návštěvnost měli nižší o 40 procent, tržby jim spadly o 22 procent. V hlavním městě stále chybějí zahraniční turisté, navíc mnoho Pražanů konec roku tráví mimo metropoli, uvedla Jana Kohoutová za společnost SaltPay, která je dodavatelem pokladního systému Storyous. Vyšší návštěvnost i tržby mezi Štědrým dnem a Silvestrem měly v porovnání s rokem 2019 gastronomické podniky v Jihomoravském kraji. Přišlo do nich v průměru o tři procenta více lidí, tržby byly vyšší o šest procent. Nárůst zaznamenali i restauratéři v Olomouckém kraji, kde návštěvnosti i tržby vzrostly o tři procenta proti roku 2019.

V případě vánočních večírků se podle Kohoutové nevyplnily nejhorší scénáře propadu návštěvnosti o 50 procent. "Do restaurací v průběhu prosince během pátků, tedy tehdy, kdy se vánočních večírků koná nejvíce, přišlo v průměru o 20 procent hostů méně, průměrné tržby poklesly oproti roku 2019 zhruba o čtyři procenta," řekla.

V restauracích se mohou posadit jen lidé, kteří se prokážou dokladem o dokončeném očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v posledním půl roce. Vzhledem k nouzovému stavu, který platil do 25. prosince, musela stravovací zařízení zavírat ve 22:00. Poté už omezení otevírací doby neplatilo. Vláda ovšem mezi 29. prosincem a 2. lednem nařídila, že u stolu mohou sedět nejvýše čtyři lidé. Do té doby platil limit šesti hostů u stolu s výjimkou členů jedné domácnosti. Stejná hranice je nyní znovu v účinnosti.

Předloni musely být na konci roku restaurace kvůli šíření koronavirové nákazy zavřené, prodávat občerstvení mohly jen přes výdejní okna nebo rozvoz.