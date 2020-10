Restauratéři očekávají, že bude po krizi obrovský problém sehnat personál

Obor už dříve podle něj ztratil prestiž, mnoho lidí ho opustilo a mladí o manuální práci nemají zájem. Schopní lidé, kteří nyní v gastronomii pracovali a kvůli problémům v podnicích museli z práce odejít, podle Göttela zjistí, že si zhruba stejnou mzdu vydělají i jinde. Na trhu tak zůstanou spíše méně zdatní lidé, řekl.

Podnik U Medvídků musel podle Göttela v první vlně pandemie propustit zhruba 30 procent lidí, nyní je zhruba na polovině původního personální obsazení. Zaměstnavatelé z oboru by podle něj snižovaly stavy více, než tomu je. Největší problém podle něj je, že gastronomie je závislá na lidské práci. Pokud zaměstnavatel získal schopné a loajální pracovníky, nastavil k tomu i smlouvu a odstupné, které by teď musel vyplácet. "Pokud by to tak nebylo, stavy by se daly lépe zredukovat," vysvětlil.

Göttel ocenil program Antivirus na podporu zaměstnanosti, který jeho restaurace využila. Vláda navíc dnes schválila jeho prodloužení do konce roku a zvýšila kompenzaci na 100 procent mezd s odvody až do 50.000 korun. Pozitivně Göttel zhodnotil i program COVID nájemné, jehož pokračování dnes vláda také posvětila. "Musím ale říct, že máme férové majitele. Platba nájemného nám života nekomplikovala," řekl. Využít chce rovněž program COVID ubytování. Nezískal však dosud zpětnou vazbu o stavu své podané žádosti.

Restaurace U Medvídků zaznamenala podle Göttela dramatický propad v polovině září. V létě provoz podle něj fungoval, ale když se děti vrátily do školy a začal růst počet nakažených, klesl na zhruba deset procent oproti minulému roku.

Dnes otevřeli výdejní okénko, lidi od jeho využití bude podle Göttela odrazovat špatné počasí. Jídlo nechávají také rozvážet, ale společnosti podle něj chtějí 30procentní provize. V tomto alternativním provozu se podle něj v lepším případě dostanou na nulu. Je podle něj ale třeba udržet podnik i personál v pohybu.

Restaurace, kavárny, bary a kluby musejí ode dneška do 3. listopadu zůstat zavřené. Občerstvení mohou prodávat přes okénka mezi 06:00 a 20:00. Hotelové restaurace mohou být hostům k dispozici do 20:00. Opatření neplatí pro jídelny v sociálních nebo vězeňských zařízeních ani pro provozy zaměstnaneckého stravování.