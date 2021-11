Restauratéři začátkem listopadu utržili o 10 procent méně než v roce 2019

Tržby i počet hostů klesl začátkem listopadu také ve srovnání s posledním říjnovým týdnem letošního roku. Důvodem byla zhoršující se epidemická situace, ukončení sezonního provozu vybraných restaurací, znovuzavedení práce z domu v některých firmách, ale i kontrola dokladů o očkování, prodělání covidu-19 nebo negativním testu.

V případě průměrné tržby na podnik propad v prvním listopadovém týdnu proti poslednímu týdnu v říjnu činil asi 22 procent, návštěvnost klesla zhruba o 16 procent. Největší pokles evidovaly restaurace v Královéhradeckém kraji. Tržby jim spadly přibližně o 45 procent, návštěvnost byla mezitýdenně nižší o 35 procent. Nejlépe se dařilo restauracím ve Zlínském kraji, které utržily o zhruba čtyři procenta méně, návštěvnosti jim asi o dvě procenta vzrostla.

U srovnání posledního říjnového a prvního listopadového týdnu je podle PR manažerky Storyous Jany Kohoutové brát v úvahu i podzimní prázdniny školáků. V některých případech trvaly celý týden, navíc bylo hezké počasí. "Řada rodin ještě vyrazila na prodloužený víkend a poslední letošní dovolenou. Tržby restaurací tudíž v posledním říjnovém týdnu oproti týdnu předcházejícímu vzrostly o zhruba šest procent. O to ostřejší sešup pak následoval v listopadu," uvedla.

Pro restauratéry bude podle Kohoutové rozhodující předvánoční a vánoční období, kdy hostí různé večírky. Za běžného stavu pro ně tento čas společně s létem bývá podle ní nejsilnější.

Vláda vzhledem k nárůstům počtu nakažených zvažuje zpřísnění opatření. Jednou z variant by mohlo být to, že do restaurací by měli přístup jen očkovaní nebo lidé, kteří koronavirus prodělali. Takové nařízení by podle výkonného ředitele Storyous Igora Třeslína nedávalo smysl a bylo by diskriminující. Podle něj by v důsledku takového omezení rovněž ještě více klesly návštěvnost a tržby.