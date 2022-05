Roste počet Čechů, podle kterých je nejlepší držet hotovost, ačkoliv ztrácí na hodnotě

Skoro 60 procent Čechů se podle něj kvůli rostoucí inflaci, vysoké ceně bydlení či zdražování energií bojí o svoji finanční situaci více než před rokem. Více než dvě třetiny lidí také v posledním roce více přemýšlely o tom, jak chránit svoje úspory, ukázal průzkum.

Dění na finančních trzích podle něj sleduje 61 procent Čechů, ještě loni to přitom byla méně než polovina. Při správě svých financí se podle vývoje na trzích sice řídí jen 47 procent lidí, i to je však proti roku 2021 nárůst o 13 procentních bodů, uvedla Generali Investments. Mohou za to podle ní především obavy z rostoucí inflace, která v březnu dosáhla hodnoty 12,7 procenta. Obává se jí 95 procent dotázaných.

"V současné ekonomické situaci musí Češi začít více přemýšlet o tom, jak ochránit svoje úspory. Zatím však máme v této oblasti značné mezery. Třetina lidí například vůbec neřeší, zda jsou jejich investice chráněné proti inflaci. Čtvrtina Čechů si navíc myslí, že nejvýhodnější je ukládat peníze na běžných účtech nebo v hotovosti.Když k tomu přičteme i ty, kteří preferují spořicí produkty, které svými úroky inflaci ani zdaleka nevyrovnávají, je to už dokonce 53 procent Čechů," řekl dnes obchodní ředitel Generali Investments CEE Petr Mederly.

Za poslední rok podle průzkumu výrazně ochladl zájem o dlouhodobě populární spořicí produkty. Podíl Čechů, kteří je považují za nejvhodnější způsob k uchovávání financí klesl ze 36 na 28 procent. Naopak vzrostl počet lidí, podle kterých je nejlepší peníze investovat, a to z 39 na 44 procent. Nejčastěji Češi preferují přímé investice do nemovitostí, desetina dotázaných nejraději využívá investiční fondy.

Celkově investuje do některého z investičních produktů 51 procent Čechů, zjistil průzkum. U mužů jde o 63 procent, ženy jsou však k investicím zdrženlivější a investuje jich pouze 37 procent. Nejvíce lidé investují do akcií, napřímo či prostřednictvím fondů do nich investuje pětina dotázaných. Do nemovitostí investuje 15 procent Čechů, zvláště mezi mladými pak získávají čím dál tím větší oblibu kryptoměny. Celkem do nich investuje už 13 procent Čechů a třetina lidí do 26 let.