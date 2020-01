Rozbroje v Praze. Podezřelá zakázka pro metro? Šéf DPP odmítá nařčení

Počínání představenstva podniku ohledně zakázky bylo podle kritiků z řad ODS, ANO, ale i koaličních Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) netransparentní a padly požadavky na rezignaci Witowského i náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě). Otázka se dnes řeší na jednání pražské koalice.

Pokud se ukáže podobnost zakázky na servis metra s kauzou "eshop za 400M", tedy že byla předražená nebo že existovalo více možných dodavatelů, očekávám odchod ředitele nominovaného Prahou Sobě i celého představenstva DPP, které zakázku schválilo, včetně nominantů Spojených sil. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) January 26, 2020

Witowski jakékoliv pochybení odmítl. "Trvám na tom, že představenstvo i já osobně jsme udělali všechno, co nám ukládá zákon o zadávání veřejných zakázek a všechno, co nám ukládají stanovy DPP. Odmítám i to, že by dozorčí rada nebyla informována," řekl.

Podle kritiků však dozorčí rada, kde mají zástupce všechny koaliční strany, o zakázce nevěděla. Witowski uvedl, že dozorčí rada byla nejen o zakázce informována, ale dokonce nominovala zástupce do hodnotící komise. O tzv. jednacím řízení bez uveřejnění, tedy zadání zakázky bez veřejné soutěže, pak podle ředitele podnik rozhodl z objektivních důvodů a na základě analýz, podle kterých ani jinak postupovat nemohl.

Podnik provozuje kromě souprav od Škody Transportation také vlaky Siemens, u kterých byla obdobná zakázka na servis bez většího rozruchu uzavřena v roce 2018. Nyní už žádná podobná zakázka na servis v plánu není, DPP nicméně připravuje tendr na nákup nových souprav metra, které se mají obejít bez strojvedoucího. Ty budou jezdit na nové lince D, ale jelikož nákup většího množství souprav je ekonomicky výhodnější, podnik jich rovnou nakoupí víc a nasadí je i na lince C.

Tam teď jezdí vlaky Siemens, které se postupně přesunou na linku B, a nynější soupravy Škoda Trasportation se budou od nejstarších vyřazovat. Podle Witowského je smlouva na servis uzavřena tak, že se postupně s vyřazováním vlaků může zkrátit její platnost a snížit i platba, takže finální částka nyní odhadovaná na 14,6 miliardy bez DPH může být nižší. V případě autobusů a tramvají si servis podnik zajišťuje sám.

Zakázka na nová metra se podle ředitele bude týkat 53 souprav, které jezdí na lince C, a 16 až 18 vlaků na lince D. "Nejrychlejší scénář je, že vypíšeme otevřenou veřejnou zakázku někdy ke konci roku, realističtější je jaro příštího roku," řekl ředitel k termínu vypsání zakázky. DPP hodlá oslovit všechny výrobce autonomních vozů metra. Doba dodávky po vysoutěžení pak bude zhruba šest let. Witowski dodal, že u nových vlaků je DPP plánuje vysoutěžit rovnou se servisem na celou dobu jejich životnosti, což má motivovat výrobce, aby dodávali co nejkvalitnější stroje, protože náklady na poruchy půjdou za nimi.

DPP provozuje na třech linkách metra 61 stanic. Roční provoz metra vyjde na několik miliard korun. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává skoro 11.000 lidí. Praha dotuje DPP více než 13 miliardami korun ročně.