Rozpočtová rada odhadla schodek veřejných financí na 4,3 procenta HDP

Podle odhadů ministerstva financí v dubnové makroekonomické predikci by se veřejné finance měly letos dostat do schodku 4,1 procenta HDP. Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,3 procenta HDP. Podle pravidel EU by schodek neměl přesáhnout tři procenta HDP.

Rada upozornila, že výpadek daňových příjmů by tak letos měl činit zhruba 165 miliard korun. Výpadek se totiž podle rady pohybuje kolem 21 miliard korun za každý procentní bod, o který se sníží tempo růstu ekonomiky. Při propadech o více než pět procent přitom podle rady již lze ale očekávat silnější pokles příjmů při tomto poklesu HDP.

V případě výdajů pak rada odhadla dosavadní opatření vlády kvůli pandemii koronaviru na zhruba 76 miliard korun v letošním státním rozpočtu. Jde o nákupy zdravotnických pomůcek, ošetřovné, program Antivirus, příspěvek OSVČ nebo prominutí záloh na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ. "Tento odhad je ale zřejmě nižší, než jaké budou konečné celkové náklady. Neuvažovali jsme programy, které ještě nebyly definitivně schváleny, a u kterých tak v době zpracování studie nebyly známy jejich přesnější parametry," uvádí studie.

Dále by podle výpočtů rady v případě, že bude plně vyčerpán strukturální deficit navrhovaný ministerstvem financí, stoupl dluh země až na 43 procent hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2026 z loňských 30,8 procenta. "Hranice 40 procent HDP by však byla prolomena již v roce 2022 a úroveň zadlužení by se nad touto hranicí držela až do roku 2028," uvádí studie.

MF navrhlo v rámci novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zvýšit strukturální deficit až na čtyři procenta HDP. Strukturální deficit je schodek veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Senát předlohu zamítl, projednají ji znovu poslanci. Podle MF by nepřijetí normy zkomplikovalo situaci při sestavování rozpočtu na příští rok. Rada s návrhem MF nesouhlasí.

Letos by měl podle MF celkový veřejný dluh stoupnout na 35,2 procenta HDP. Dluh by podle EU neměl přesáhnout 60 procent HDP.