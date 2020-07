Rýsuje se hospodářská strategie ČR do roku 2030, bude předložena Evropské komisi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hlavním cílem Národní ekonomické rady vlády (NERV) bude nyní spolupráce na přípravě Národní hospodářské strategie do roku 2030. Hotova je ze 70 procent a dokončena by měla být během několika týdnů. Následně by se měla předložit i Evropské komisi jako podklad pro čerpání 182 miliard korun z evropského fondu na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí.