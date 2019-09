Šéf Škody potvrdil, že vznikne nový závod. O místě se rozhodne ještě letos

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Konečné rozhodnutí o novém evropském výrobním závodě koncernu Volkswagen včetně automobilky Škoda by mělo padnout do konce roku. Koncern stále vybírá ze dvou zemí. Novinářům to dnes na frankfurtském autosalonu řekl předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.