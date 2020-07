Senát schválil nové povinnosti pro námořní lodě, prošla i novela o chemických zbraních

Pojištění bude povinné na pokrytí dlužné mzdy, jeho výše by na jednoho člena posádky měla dosahovat celkem čtyř mezd. Dále by pojištění mělo pokrýt zajištění sociálních podmínek posádky, které jsou nezbytné pro přežití na palubě lodi. Pod českou vlajkou je nyní zhruba 10.000 jachet.

Zákon také rozšiřuje počet účelů, za jakých nesmí být námořní loď pod českou vlajkou provozována. V současnosti nelze takto provozovat námořní plavbu za účelem rybolovu, trajektové lodě nebo lodě typu Ro/Ro (lodě určené pro přepravu kolových vozidel) a osobní lodě. Nyní by mezi ně měly přibýt lodě s jaderným pohonem. Dosud žádné takové lodě pod českou vlajkou neplují. Tato změna nevychází z evropské směrnice, ale podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) si ji vyžádala aplikační praxe.

Další novinkou je omezení stáří lodi, kdy může být ještě zapsána do námořního rejstříku. Ke dni podání žádosti k zápisu lodi do námořního rejstříku nebude smět uplynout od započetí její stavby položením kýlu více než deset let. V současnosti omezení podle stáří lodi není.

Novela zavádí i další novinky týkající se podmínek pro kontrolu a recyklaci lodí, výstroj nebo usazení provozovatele. Ten bude muset mít nově sídlo nebo pobočku v Česku.

Zákon proti chemickým zbraním

Zákon o opatřeních k zákazu chemických zbraní bude nově zahrnovat také látky, které by mohly být jako tyto zbraně zneužity. Senát to dnes schválil v rámci novely, kterou nyní dostane k podpisu prezident. Novela má zákon také uvést pojmově do souladu s příslušnou mezinárodní úmluvou.

Česko podle vlády chemické zbraně nevyrábí a ani neskladuje. Kontroluje se ale třeba nakládání s toxickými chemickými látkami, které lze používat i k účelům, jež úmluva nezakazuje.

Koncepční změnu novela přinese v tom, že zahrne všechny látky, které mohou být zneužitelné jako chemická zbraň. Dosud se zákaz týká jen látek, které jsou uvedeny v seznamech podle Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

"Dosavadní znění zákona nevhodně umožňovalo, aby byly toxické chemické látky a jejich prekurzory, které nepatřily mezi stanovené látky, využívány vcelku libovolně, což by mohlo vést až k vývoji nebo výrobě chemických zbraní," uvedla vláda ve zdůvodnění návrhu.

Předloha také upřesňuje některé informační povinnosti. Jde zejména o údaje o nakládání s chemickými látkami, které vede nebo může vést k porušení zákona, a o sledování jejich přepravy.