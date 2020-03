Propad české ekonomiky o 10 procent? Zpráva vyvolala mezi politiky rozruch

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v ČT řekl, že schodek státního rozpočtu chce vláda kvůli dopadům nového koronaviru směřovat na 200 miliard korun.

"Zatím to jsou vše naprosto předčasné prognózy, pracujeme s mnoha scénáři, ale na seriózní odhady je brzy," sdělil ČTK Havlíček. "Nezáleží jen na tom, jak to zvládneme v ČR, ale v celé Evropě, USA a jak rychle se vzpamatuje Čína," dodal.

Pokud by hrubý domácí produkt poklesl o deset procent, znamenalo by to výpadek příjmů státního rozpočtu zhruba 200 miliard korun, řekl ČTK Kalousek. Když se k tomu přičtou nezbytné výdaje a intervence, znamenalo by to schodek rozpočtu nejméně 300 miliard korun, míní. "Bylo by to zejména kvůli nezodpovědné vládě, která v minulých letech nevytvářela rezervy a naopak všechny rezervy spotřebovala," řekl.

Podle Kalouska by také skokově vzrostl státní dluh. "Protože vláda nevytvořila žádné rezervy, tak si na to všechno budeme muset půjčit, tedy skokově zvýšit státní dluh, a zadlužíme budoucí generace," dodal Kalousek.

"Jak rád bych nesouhlasil, ale myslím, že se tato predikce blíží realitě mnohem více než konkurenční odhady z předešlých dnů a týdnů, které odhadovaly pokles v řadu 'pouze' procentních bodů nebo dokonce ještě nižší," sdělil ČTK místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS). Soudí, že nemá smysl odhadovat přesné číslo, protože bude záležet na rychlosti, s jakou skončí restriktivní opatření v tuzemsku i zahraničí a jak se jednotlivé ekonomiky budou vracet k normálnějšímu způsobu fungování.

Drsná, ale nejrealističtější ekonomická předpověď z posledních dnů (reálný pokles HDP o 10%). V řádu poklesu souhlasím, o přesné číslo se nemá teď smysl hádat. Vše bude záležet na tom, jak rychle skončí restriktivní opatření. Po každé krizi a katastrofě se nicméně růst vrátil. https://t.co/Wit27FQdeM — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) March 21, 2020

Podle poslance KSČM Jiřího Dolejše jde o extrémní scénář. "Došlo by na něj jen za předpokladu, že zastavení velké ekonomiky by trvalo déle než jeden měsíc, dva. A že letošní fiskální stimulace by po dočasném výpadku nezabrala," sdělil ČTK. "Nelze ho ale jako varovný scénář zcela vyloučit. Minimální odhad je půl roku recese," dodal.

Marek dnes uvedl, že česká ekonomika by letos mohla klesnout o deset procent. Propad ekonomiky by měl podle něj provázet rychlý růst počtu nezaměstnaných, dvouciferný pokles vývozu, dovozu i průmyslové výroby, pokles inflace ke konci roku a propad veřejných financí do deficitu přes pět procent HDP.