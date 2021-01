Skiareály zůstanou zavřené, vláda připraví kompenzace

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lyžařská střediska zůstanou nadále uzavřena, vláda dnes rozhodla o prodloužení stávajících protiepidemických opatření do 22. ledna. Nebude však zamezen příjezd ke skiareálům, jak to zavedlo například Německo. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) připravuje speciální program kompenzací pro lyžařské areály. V pondělí by ho chtěl představit vládě. Havlíček to řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání kabinetu.