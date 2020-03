Škoda Auto by měla zastavit kvůli koronaviru výrobu, navrhuje náměstek MPSV

Povšík to uvedl dnes na svém twitteru.

ŠKODOVKA by měla ZASTAVIT linky a nechat LIDI DOMA. A přidat by se měly další firmy! Lidé mají logicky strach. A navíc oprávněný pocit nespravedlnosti 😡Mnozí z kancelari pracují z bezpečí domova, zvládnou za 100% mzdy zajistit svoje deti. Není to fer. Lidi jsou víc nez byznys!!! — Robin Povšík (@povsik) March 17, 2020

Škodovácké odbory požadují dvoutýdenní karanténu pro všechny zaměstnance a zastavení výroby. Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí, mladoboleslavskou firmu označil za klíčovou část české ekonomiky.

"Škodovka by měla zastavit linky a nechat lidi doma. A přidat by se měly další firmy! Lidé mají logicky strach. A navíc oprávněný pocit nespravedlnosti. Mnozí z kanceláří pracují z bezpečí domova, zvládnou za sto procent mzdy zajistit svoje děti. Není to fér," uvedl Povšík, který je politickým námětkem ministryně práce, ale také lídrem středočeské kandidátky ČSSD do podzimních krajských voleb. Dodal, že "lidi jsou víc než byznys".

Německá automobilová skupina Volkswagen, do níž Škoda Auto spadá, uzavře na dva až tři týdny své evropské závody. Poslední směna bude tento pátek. Vedení koncernu to dnes oznámilo. Rozhodlo tak kvůli pandemii COVID-19 a s ní spojenými potížemi s odbytem. Automobilka Škoda Auto se k situaci zatím oficiálně nevyjádřila. O její vyjádření ČTK požádala.

Škodovka má pracovníka, u něhož se nákaza prokázala. Odbory chtějí z obavy před šířením koronaviru vyjednat dvoutýdenní karanténu pro všechny zaměstnance. Obstarat je potřeba i dostatek dezinfekčních prostředků pro pracovníky a pracoviště závodu by se vydezinfikovala, uvedl odborový předák Jaroslav Povšík. Podle něj nynější situace dopadne i na pracovní místa.

Podle premiéra by lidé i v nynějším nouzovém stavu s omezením pohybu měli dál chodit do práce, aby se české hospodářství udrželo v chodu. Ochranné pomůcky ale zatím v Česku chybí. Vláda nařídila centrální nákupy, stát požadovaný počet respirátorů a roušek ještě nedodal nemocnicím a záchranářům. Pomůcky chtějí také pracovníci obchodů a další profese. Lidé si začali roušky vyrábět sami. Vláda proto v pondělí rozhodla o otevření obchodů s látkami.