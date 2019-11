Škoda Auto hlásí vyšší odbyt. Které modely jsou nejprodávanější?

Nejprodávanějším modelem byla v říjnu tradičně Octavia, kterých firma dodala 30.700, meziročně o 5,7 procenta více. Největší nárůst dodávek hlásí SUV Kodiaq, meziročně si polepšilo o 74,6 procenta na 16.300 dodaných kusů.

V říjnu naopak meziročně klesly dodávky modelů Fabia a Superb, a to o 20,9, respektive o 20,5 procenta.

#SKODA delivered 105,300 vehicles in October, exceeding last year’s October result by 5.9%. The #SkodaOctavia remains the manufacturer’s bestseller with 30,700 units delivered.

