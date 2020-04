Škoda Auto obnoví výrobu 27. dubna, plánuje se řada hygienických opatření

"Mimo jiné všem našim zaměstnancům poskytneme roušky nebo respirátory, k dispozici budou volně přístupné dávkovače s dezinfekcí. Při vstupu do areálu firmy budou zaměstnanci podrobeni namátkové kontrole teploty," uvedla příklady hygienických opatření Biddle.

Odbory automobilky již dřív uvedly, že se činnost ve firmě postupně oživuje. Postupné probouzení výroby je podle odborů užitečné při testování nařízených opatření, které se týkají mimo jiné průchodu branami, parkování, ale i stravování.

The #SKODA Parts Center in Mladá Boleslav supplies >94 countries with genuine ŠKODA parts – even during #coronavirus lockdown.

The health of employees & suppliers is top priority – various measures have been taken to ensure optimal protection.

