Škoda Auto přijala opatření, aby zabránila šíření koronaviru po dovolené

Vedení také opět doporučuje nosit minimálně jeden týden po návratu z dovolené roušky, informovala dnes firma v tiskové zprávě.

"Opatření, která budou uplatněna ve všech třech českých výrobních závodech, mají zabránit řetězovému šíření nákazy, pokud některý zaměstnanec podniku onemocní koronavirem covid-19. Zdraví zaměstnanců je pro automobilku nejvyšší prioritou," uvedla automobilka ve zprávě.

