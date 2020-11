Škoda Auto zrušila kvůli pandemii koronaviru šesté noční směny

Směny navíc jsou zrušené zatím do konce listopadu. "Flexikonta zabíjejí volný čas zaměstnanců, kteří unavení po noční směně nemají ani dva dny v týdnu pro rodinu. To způsobuje dlouhodobou přepracovanost, únavu a samozřejmě to oslabuje i jejich imunitu," uvedl týdeník.

Odbory se chtěly zrušením flexikont vyhnout dalšímu šíření nákazy mezi zaměstnanci. "A hrozbě zastavení výroby, které by pro všechny bylo katastrofou," uvedl týdeník.

Flexikonta představují šestou noční směnu navíc v patnáctisměnném systému. "Ve vícesměnných systémech, jako je například osmnáctisměnný v Kvasinách, takový problém odpadá, byť samozřejmě práce v něm není nijak příjemná," uvedly odbory.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala za první tři čtvrtletí letošního roku svým zákazníkům 721.900 vozů. Jde o meziroční pokles o 21 procent. Důvodem poklesu bylo výrazné narušení trhů společně s výpadky ve výrobě, způsobené uzavřením českých výrobních závodů na 39 dní ve druhém kvartálu, a to kvůli pandemii koronaviru. Tyto výpadky se v České republice již do konce roku nepodaří nahradit, uvedla už dřív automobilka.

Škodě Auto za prvních devět měsíců letošního roku klesl provozní zisk o 60 procent na 469 milionů eur (12,9 miliardy Kč). Negativní dopad na hospodaření měl zejména nižší objem prodeje způsobený epidemií nemoci covid-19, vývoj směnných kurzů a také mimořádné výdaje spojené s emisemi. Tyto dopady částečně kompenzovaly nižší fixní náklady a náklady na vývoj a optimalizace nákladů na produkty.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v ČR téměř 34.000.