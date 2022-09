Škoda Auto zvýšila odbyt. Navrhovaná opatření s cenami energií nepovažuje za ideální

ČTK to dnes řekl člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Dodal, že firma nezná přesné detaily aktuálního vládního návrhu.

"Voláme po rychlých opatřeních, které povedou ke stabilizaci zejména v rámci dodavatelského řetězce, ale také u výrobců automobilů. Nedostupné a drahé energie by měly velký vliv na příjmy státního rozpočtu a v neposlední řadě také na propouštění zaměstnanců v oblasti automotive," řekl Jahn.

Energetická situace v českém autoprůmyslu je podle Jahna velmi vážná až kritická. "Dopad má zejména na menší až střední firmy s energeticky náročným provozem. Řada podniků stojí doslova před bankrotem. Krach dodavatelů v rámci autoprůmyslu by znamenal zastavení výroby automobilů nejenom v České republice," řekl Jahn.

Velkoodběratelé elektřiny a plynu budou moci podle premiéra Petra Fialy (ODS) od 1. listopadu čerpat podporu kvůli vysokým cenám energií. Na program je připraveno 30 miliard korun, řekl ve středu po jednání vlády. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) uvedl, že podpora se bude týkat zhruba 8000 firem. U energeticky náročných firem bude maximální podpora činit 200 milionů korun, ostatní budou moci získat nejvýše 45 milionů korun. Podpora se podle něj bude týkat zejména firem ze zpracovatelského průmyslu, dále těžebního průmyslu, zemědělství i lesnictví. Uvedl také, že stanovení maximálních cen energií pro firmy neumožňuje evropská legislativa.

Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale také v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích. Škoda Auto loni zákazníkům na celém světě dodala 878.200 vozů, což je o 12,6 procenta meziročně méně. Automobilka loni zvýšila nekonsolidovaný čistý zisk o 48 procent na 22,41 miliardy korun. Nekonsolidované tržby se snížily o 0,4 procenta na 422,6 miliardy.

Škoda v srpnu zvýšila odbyt, za celým Volkswagenem ale zaostává

Automobilka Škoda Auto v srpnu zvýšila celosvětový odbyt o 1,4 procenta na 54.700 aut. Ve své zprávě to dnes uvedl automobilový koncern Volkswagen, jehož je Škoda součástí. Celý koncern, který vedle značek skupiny Volkswagen zahrnuje i značky nákladních aut a autobusů, odbyt zvýšil o 12,7 procenta na 700.100 vozidel.

Škoda v odbytu zaostala za skupinou značek Volkswagen, která dohromady zvýšila odbyt o 11,8 procenta na 517.400 aut.

Koncern zvyšuje odbyt zejména v Jižní Americe a Číně, daří se mu ale i v Severní Americe. Zhruba třetinový propad odbytu naopak registruje v zemích střední a východní Evropy, méně vozidel prodal i na Blízkém východě a v Africe. Růst odbytu v západní Evropě byl podprůměrný a dosáhl 7,8 procenta.

Ve skupině značek Volkswagen se nejvíce dařilo stejnojmenné značce osobních aut, která zvýšila odbyt o 17,5 procenta. Odbyt dodávkových vozidel Volkswagen ale o 1,8 procenta klesl. Propad zaznamenala součást Seat/Cupra, kde odbyt meziročně klesl o 22 procent.

Mimo hlavní skupinu, která se zaměřuje na masový trh a do které patří i Škoda, je součástí koncernu Volkswagen i skupina prémiových značek. Do ní patří Audi a Lamborghini/Bentley, její odbyt se zvýšil o 11,3 procenta na 132.400 vozů. Další skupina se zaměřuje na luxusní sportovní vozy a patří do ní značka Porsche. Ta v srpnu odbyt meziročně zvýšila o 26,7 procenta na 23.900 vozů.

Skupina nákladních vozidel, která používá označení Traton, zvýšila odbyt o 27,6 procenta na 26.300 vozů. Do této skupiny patří značky nákladních aut a autobusů MAN, Volkswagen Truck & Bus, Scania a Navistar.