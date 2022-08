Škoda investuje během příštích let 138 miliard do elektromobility

— Autor: ČTK

Automobilka Škoda Auto investuje v příštích pěti letech dalších 5,6 miliardy eur (tedy zhruba 138 miliard Kč) do elektromobility a 700 milionů eur (přibližně 17,2 miliardy Kč) do digitalizace. Loni firma uváděla, že chce během pěti let do elektromobilů investovat 1,4 miliardy eur, tedy čtvrtinovou částku. Do roku 2026 automobilka uvede na trh tři nové čistě elektrické modely a další budou následovat.