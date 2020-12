Slovenská ekonomika zpomalila tempo poklesu na 2,4 procenta

"Pod mírnější ekonomický pokles se výraznou měrou podepsal prudký růst zahraniční poptávky, export vykázal dokonce meziroční růst 0,7 procenta," uvedl statistický úřad k meziročnímu srovnání vývoje HDP. Import naopak zaostal za loňskem o šest procent.

Spotřeba domácností po předchozím poklesu stoupla ve třetím čtvrtletí oproti stejnému období loňska o jedno procento. Objem investic se znovu snížil, tempo poklesu dosáhlo 8,2 procenta oproti dvoucifernému propadu ve druhém čtvrtletí.

Slovensko zaznamenalo ve třetím čtvrtletí lepší vývoj ekonomiky než Česká republika - její HDP meziročně kleslo o pět procent, mezičtvrtletně pak vykázalo vzestup o 6,9 procenta.

Míra nezaměstnanosti na Slovensku podle metodiky místního statistického úřadu vystoupila ve třetím čtvrtletí na 7,2 procenta ze 6,6 procenta ve druhém čtvrtletí. Byla tak nejvyšší od posledního kvartálu 2017.

Průměrná měsíční mzda na Slovensku se ve třetím čtvrtletí v meziročním srovnání zvýšila o 4,2 procenta na 1113 eur (29.380 Kč) po poklesu o 1,2 procenta ve druhém čtvrtletí. Platy na Slovensku jsou dlouhodobě nižší než v Česku, kde průměrná mzda ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 5,1 procenta na 35.402 korun.

Slovenská centrální banka (NBS)v září odhadla, že HDP letos klesne o 8,2 procenta. To by byl proti dřívější prognóze lepší výsledek. Současně ale centrální banka snížila odhad tempa růstu slovenské ekonomiky na příští rok, a to na 5,6 z předchozích 8,4 procenta.