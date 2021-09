Smartwings chtějí prodloužit lhůtu pro reorganizační plán ČSA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Letecká společnost Smartwings požádala soud o prodloužení lhůty na reorganizační plán pro České aerolinie (ČSA) do února příštího roku. Firma nyní dokončuje jednání s Airbusem, který patří mezi největší věřitele zadlužených ČSA. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku, upozornil na to server zdopravy.cz.