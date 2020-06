Smartwings nyní ztrácí měsíčně zhruba 100 milionů

Firma vypracovala byznys plán na další měsíce, nyní ho projedná s ministerstvem dopravy. Šimáně očekává, že vláda o pomoci rozhodne během maximálně 14 dnů. Smartwings již dříve uvedly, že nemají zájem o majetkový vstup státu do firmy, žádají stát o úvěr či bankovní garanci.

"Nežádáme o dotaci, ale jen úvěr, nebo záruku za něj. Říkáme si o úvěr, který je asi tak čtyřikrát menší než poskytnuté úvěry jiným aerolinkám ve vztahu k přepraveným cestujícím," řekl Šimáně. Pro snížení ztrát učinili dvě hlavní opatření, dohodli se s lessory, tedy se společnostmi, které dopravní letadla nakupují a dál je pronajímají dopravcům, na snížení splátek a krátit bylo nutné i mzdy. "Díky velmi slušné dohodě s lessory jsme schopni ještě několik měsíců žít," dodal. Státu jako záruku nabízí akcie. "Kdyby se záchrana nepovedla, tak stát investuje do svého," podotkl Šimáně. Část akcií má firma přitom už zastavených u bank, které jí poskytly úvěry, podle něj to není více než polovina.

Kritici státní podpory pro Smartwings uvádějí, že firma by nenesla žádné riziko. S tím ale Šimáně nesouhlasí. Vypočítává, že v případě konkurzu zůstanou zaplacené miliardy různých předplateb a 800 milionů nerozděleného zisku. To největší vidí ale v tom, že skončí projekt, na kterém "jsme úspěšně pracovali 22 let".

Šimáně míní, že letos by společnost mohla odlétat asi 45 procent loňského roku a příští sezonu by to mohlo být zhruba 60 procent.

Loni byl provozní hospodářský výsledek za celou skupinu plus 213 milionů korun, a to i přesto, že se skupina musela vypořádat s uzemněním letadel MAX. Provoz letadel Boeing 737 MAX je celosvětově zastaven kvůli dvěma nehodám už od loňského jara. Smartwings vůči Boeingu uplatnili škody ve výši 102 milionů dolarů (téměř 2,5 miliardy Kč) k 28. únoru. "V tom jsou zahrnuté přímé škody a také škody způsobené tím, že se musíme vyrovnat s lessory. Ale nejsou v tom zdaleka všechny náklady," uvedl Šimáně. Dodal, že věří, že spor se ukončí v řádu týdnů.

Server se v rozhovoru vrací také k tomu, že Šimáně firmě loni půjčil téměř 750 milionů korun. V dopravci drží téměř poloviční podíl čínská investiční společnost Citic Europe. Valná hromada v těchto dnech jedná o dorovnání finančních prostředků. "Požadavek společnosti vůči čínským akcionářům trvá: tedy aby dorovnali finanční prostředky, které jsme tam vložili my, a pomohli tak firmě," řekl Šimáně. Podotkl, že snahou bude, aby Smartwings byla do budoucna zase českou společností.

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Šimáně a Jaromír Šmejkal.