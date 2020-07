Sněmovna podpořila paušální daň pro některé živnostníky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Živnostníci s ročním příjmem do 800.000 korun by mohli od 1. ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň. Využití této daně bude dobrovolné. Návrh zákona, který s tím počítá, dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna. Pro příští rok by mohla daň představovat 5740 korun měsíčně.