Sněmovna schválila paušální daň, bude pro živnostníky s příjmy do milionu korun

Předloha nyní zamíří do Senátu. Hlasovalo pro ni 84 z 98 přítomných poslanců napříč kluby. Klub Pirátů se zdržel hlasování.

Pro příští rok by měla podle posledních informací činit paušální daň 5469 korun. Živnostníkům má ušetřit papírování a podle ministerstva financí také odpadne důvod k většině kontrol.

Poslanci schválili paušální daň pro živnostníky. Podpořila jsem návrh, aby hranicí pro vstup do paušálního režimu byl roční příjem z podnikání až do výše 1 mil. Kč. Úlevu od administrativy paušálním odvodem tak od ledna 2021 nabídneme všem živnostníkům neplatícím DPH. A to je fér pic.twitter.com/dLFumW5Muo