Sněmovna zřejmě omezí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty

Ve sněmovním systému se už objevil vedle řady jiných také pozměňovací návrh dvou vládních poslanců Jana Volného (ANO), Romana Onderky (ČSSD) a předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré (KSČM), který ztrátu omezuje zmíněnou částkou.

Oslovení poslanci očekávají, že tento návrh Sněmovna schválí. "Předpokládáme, že členové našich poslaneckých klubů nás podpoří," sdělila ČTK poslankyně Vostrá. Pozitivní přijetí napříč Sněmovnou očekává i poslanec Volný.

Návrhů na zastropování ztráty, kterou lze uplatnit, se objevilo víc. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) navrhuje limit rovněž 30 milionů korun. Poslanci SPD Lubomír Španěl a Jan Hrnčíř navrhují strop 25 milionů korun. Lidovec Jan Bartošek chce pasáž upravující uplatnění ztráty z vládního návrhu zcela vypustit, případně chce možnost uplatnění ztráty omezit na osm milionů pro jedno zdaňovací období.

Ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu vydal tento týden varování před zavedením zpětného uplatnění daňové ztráty bez omezení. Podle týmu by to znamenalo výrazný zásah do rozpočtu státu i obecních a krajských rozpočtů. Navíc je to podle něj ekonomicky neefektivní, selektivně podpoří velké firmy, oddálí potřebné firemní restrukturalizace a bude motivovat nadnárodní korporace k přenosu daňových ztrát ze zahraničí do ČR. Tým proto vládě doporučil toto opatření vůbec nezavádět.

Opoziční Piráti dnes varovali, že zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty může stát i obce připravit až o 100 miliard korun. Výhrady vůči neomezenému uplatnění ztráty měli také někteří sociální demokraté.

Ministerstvo financí jejich obavy nesdílí. "Není pravda, že by toto opatření mělo být pro veřejné rozpočty nákladné," uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Tím, že si poplatníci budou moci snížit ztrátu dřív, dopady na inkaso daní se podle ministerstva pouze přesunou v čase. Pokud Sněmovna návrh schválí, sníží se negativní dopad na veřejné rozpočty v letošním roce z 31 na 20 miliard korun, uvedl úřad v tiskové zprávě.