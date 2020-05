Solární panely na střeše se stávají standardem. ČEZ jich letos zapojil o polovinu víc než loni

Společnosti, které patří k lídrům trhu dnes s odkazem na vlastní čísla prodejů a zájmu o využívání státních dotačních titulů uvedly, že fotovoltaické elektrárny na střechy rodinných domů se stávají standardem i pro střední třídu.

"Růst počtu žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám ukazuje, že trh nebude zpomalovat ani v příštích měsících a decentrální energetika je již běžnou součástí našich domácností. Standardem se zároveň stává řešení s bateriemi, zatímco dříve to byla spíše akumulace do vody. Před čtyřmi lety měla řešení s bateriemi jen čtvrtinový podíl na trhu postavených elektráren. Nyní se pohybují na úrovni 70 procent," řekl dnes Kadlec.

Ministerstvo životního prostředí v polovině května ČTK sdělilo, že v programu Nová zelená úsporám je od ledna do května v tomto segmentu navzdory pandemii koronaviru patrný téměř dvojnásobný meziroční nárůst počtu podaných žádostí. Jejich počet proti stejnému období loni vzrostl z 954 na 1792, celková požadovaná částka z 100,3 na 223,8 milionu korun. Zvýšený zájem registruje také ministerstvo průmyslu a obchodu během třetí výzvy pro fotovoltaické systémy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Kadlec uvedl, že fotovoltaické elektrárny začínaly jako instalace pro ekologicky smýšlející rodiny a technologické fanoušky, pak se staly doménou vyšších příjmových skupin, které si pomocí nich snižovaly náklady na elektřinu. V poslední době ale začínají být standardem i pro střední třídu, podotkl. Podobná řešení chce podle něj ČEZ podporovat i nadále, aktuálně společně s výrobcem bateriových systémů OIG Power přichází s novým bateriovým řešením určeným pro menší rodinné domy s nižší spotřebou. Cena by se po dotaci mohla pohybovat okolo 150.000 Kč včetně fotovoltaické elektrárny.

Bývalý ministr průmyslu a spolumajitel OIG Power Martin Kuba na tiskové konferenci uvedl, že za větší dostupností podobných řešení je technologický vývoj, ještě před šesti lety by podle něj byly pro většinu lidí cenově nedostupné. "Nyní se nám návratnost našich řešení často ukazuje kolem osmi let. Pokud jsme navíc schopni tomu klientovi nabídnout splátkový kalendář, tak je to věc, kterou si může dovolit téměř každá rodina v České republice," uvedl Kuba.

Trend potvrzuje také konkurenční společnost S-Power Energies. "Střešní fotovoltaiky se skutečně stávají jakýmsi standardem u starších domů i novostaveb. Jednak díky finanční dostupnosti, jednak v důsledku vývoje legislativy," řekl dnes ČTK jednatel společnosti Jaroslav Šuvarský. "Základní sestava pro rodinný dům se dá s využitím dotace pořídit už za 60.000 korun," dodal.