Společnost CME vznikla před 26 lety, v ČR vlastní TV Nova

- Společnost Central European Media Enterprises (CME) byla založena 28. července 1994. V ČR je známá jako majitel televizní skupiny Nova, vlastní ale stanice i v dalších zemích střední a východní Evropy. Jejím předchůdcem byla firma Central European Development Corporation (CEDC), kterou v roce 1991 v Německu založil dědic kosmetického impéria Ronald Lauder spolu s obchodníkem a někdejším velvyslancem USA v Maďarsku Markem Palmerem.

- Součástí CME v České republice je společnost CET 21, která je držitelem licencí na vysílání televizních stanic Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Nova 2, Nova Action, Nova Gold a Nova International.

- CME kromě ČR působí v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku, v minulosti byla aktivní také na Ukrajině a v Chorvatsku. Loni v březnu oznámila, že zahájila přezkum svých strategických možností, včetně případného prodeje celé firmy nebo její části. Loni v říjnu pak skupina PPF prostřednictvím dceřiných společností podepsala dohodu s CME o jejím plném převzetí. Podmínkou dokončení transakce je nejen získání souhlasu akcionářů CME, ale také Evropské komise a národních regulátorů v některých ze zemí, kde CME působí.

- U vzniku pozdějšího mediálního kolosu byla právě investice do české Novy. Firma měla do projektu, který v roce 1993 získal licenci na celoplošné vysílání, přinést hlavně zkušenosti ze světa. Do povědomí české veřejnosti se ale zapsala sporem s někdejším šéfem Novy Vladimírem Železným, který nakonec vyústil v několik arbitráží.

- Železný totiž postupně ovládl většinu firmy CET 21, držící vysílací licenci (byla oddělená od firmy ČNTS, jež provozovala vysílání a kterou ovládala CME), a začátkem roku 1999 se kvůli uvažovanému prodeji Novy dostal s CME do sporu. Díky oddělení licence od vlastního provozu televize tak mohl spustit v létě 1999 Novu podruhé, tentokrát ale již bez Američanů z CME. Zároveň tím ale Vladimír Železný vyvolal řadu sporů, jež měly vážné důsledky také pro něj.

- Majitelé CME zahájili arbitráže, v jejichž důsledku jim nejen musel český stát vyplatit 350 milionů dolarů (v dobovém kurzu 10,5 miliardy korun), ale Železný také přišel o televizi. Kvůli penězům, jež po něm CME požadovala za porušení smlouvy, se totiž ocitl v dluzích a televizi pak v roce 2002 ovládla finanční skupina PPF. V květnu 2003 Železný podruhé skončil v čele Novy a koncem stejného roku televizi za skoro 15 miliard korun opět ovládla CME.

- V roce 2009 se o CME začal zajímat americký mediální koncern Time Warner, který se později stal jejím hlavním akcionářem. V posledních letech se firmě ekonomicky daří, loni zvýšila provozní zisk o šest procent. V konstantních kurzech se zvýšil o 11 procent na 187,3 milionu dolarů (4,3 miliardy korun). Firma loni také splatila dluh v celkové výši 150 milionů eur (3,8 miliardy korun), a to z peněz, které jsou výsledkem jejího podnikání.