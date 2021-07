Společnost OKD za první pololetí vyprodukovala 1,477 milionu tun uhlí

Novinářům to dnes ve Stonavě na Karvinsku řekla předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková. V loňském roce ovlivněném pandemií koronaviru OKD vytvořila ztrátu 2,437 miliardy, předloni činila ztráta 861 milionů korun. Objem výroby firmě v roce 2020 meziročně klesl z 3,65 milionu na 2,37 milionu tun uhlí.

"Považuji za ohromný úspěch, jak jsme se vzpamatovali a jakým způsobem to zvládáme. Samozřejmě, že je to díky tomu, že opravdu velmi šetříme a snažíme se fungovat s co nejnižšími náklady. Když to porovnám s naším podnikatelským plánem, tak v podstatě veškeré nákladové položky podkračujeme a snažíme se šetřit a překračujeme položky, které jsou na straně výnosů," řekla Staňková.

Očekává, že plán na letošní rok firma výrazně překročí. "Předpokládáme, že do konce roku 2021 budeme mít 2,428 milionu tun, z toho těžba z dolu bude 1,97 milionu tun. Oproti byznysplánu je to výrazně výš," řekla předsedkyně představenstva.

Uvedla, že očekává, že i ve střednědobém výhledu v roce 2022 bude mít podnik mnohem vyšší produkci i těžbu z dolu, než se původně počítalo. "Prognóza je někde na 1,8 milionu tun, z toho je těžba z dolu bezmála 1,5 milionu tun," řekla Staňková.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžbu postupně ukončuje, protože se nevyplácí. Letos firma ukončila těžbu v dolech ČSA a Darkov a uhlí těží už jen v Dole ČSM, kde se má těžit minimálně do konce příštího roku.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl k chystanému ukončení těžby, že stát i firma sledují finanční výsledky i další možnosti těžby. "V každém případě v tuto chvíli je jisté, že to nebude dřív než na konci roku 2022. Společnost připravuje ještě analýzy toho, co by případně znamenalo, kdyby se v těžbě pokračovalo, jaké by byly investiční náklady a tak dále," řekl ministr. Zohlednit je podle něj potřeba i případné dopady na dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Staňková řekla, že díky tomu, že OKD v roce 2018 převzal stát, se v podniku stále těží. Připomněla, že stát potom firmě pomohl ještě jednou finančně. Předsedkyně představenstva potvrdila, že firma zpracuje analýzu potenciálního prodloužení těžby.

"Nepočítáme s žádným dalším externím financováním, s žádnými prostředky od státu. Naopak počítáme s tím, že těžba roku 2022 skončí tak, abychom mohli říct s klidným svědomím: Zvládli jsme vydělat tolik peněz a končíme s takovým výsledkem, kdy jsme nezůstali státu nic dlužní," řekla Staňková.

OKD má přibližně 2800 vlastních zaměstnanců a zhruba 800 dodavatelských pracovníků. Stát vlastní OKD prostřednictvím své společnosti Prisko.