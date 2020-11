Stát bude kompenzovat firmám část nákladů spojených s emisemi

Stát bude kompenzovat firmám část nepřímých nákladů spojených s emisemi. Týkat se to bude těch společností, u kterých je značné riziko takzvaného úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny. Vyplývá to z návrhu nařízení, které dnes vláda schválila. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).