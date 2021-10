Stát by měl podle minipivovarů kontroly bezinfekčnosti kompenzovat

"Odvětví minipivovarů bylo v době koronavirové krize vládními opatřeními zasaženo asi nejvíce, poněvadž kromě toho, že minipivovary musely mít uzavřené nejen svoje restaurační provozovny, byl uzavřen i jejich klíčový trh, tedy ostatní restaurace. Mnozí z oboru tak nedosáhli ani na státní kompenzace a dlouhodobé uzavření vyčerpalo všechny jejich rezervy," uvedl Voldřich.

Podle něj se svaz choval po celou pandemii maximálně odpovědně a konstruktivně a podporoval všechna smysluplná, účinná, efektivní a vymahatelná opatření. Poslední opatření však podle svazu taková nejsou, původně zavedená s novými částečně kolidují.

V současnosti pak podle svazu nadále chybí hosté z ciziny, snížila se však na polovinu také návštěvnost podniků tuzemskými spotřebiteli. Pokud vláda přímo nebo nepřímo zasáhne do podnikání, měla by podle svazu uvést, jak to bude kompenzovat. "Žádáme tedy nejen alespoň o částečnou kompenzaci vztaženou například na průměr podzimních tržeb z let 2018 a 2019, ale i o sladění vládních opatření, včetně přenesení odpovědnosti za svoji bezinfekčnost a nešíření infekce na občany, a nikoliv na již tak velmi vyčerpanou podnikatelskou sféru," uzavřel prezident svazu.

Přenášení povinností kontrol bezinfekčnosti na restauratéry není vhodné, povede k ekonomickým ztrátám, myslí si také zástupci velkých pivovarů. Ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) to napsal minulý týden předseda Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal. Požádal jej, aby změnu opatření ještě zvážil.

Vláda na středečním mimořádném jednání rozhodla, že provozovatelé stravovacích provozů budou muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů certifikát o dokončeném očkování, prodělání nemoci covid-19 nebo platném negativním testu. Zákazníkovi, který se dokladem neprokáže, neumožní vstup do podniku, nebo mu neposkytnou službu.