Stát by měl podle odborníků zvážit pomoc hotelům. Chybějí cizinci

Podle ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta nejsou Češi schopni zahraniční klientelu v hotelech plně nahradit. Především hotely vyšších kategorií podle něj čelí výrazným propadům, sdělil ČTK.

Ubytovací a stravovací zařízení hlavně ve velkých městech silně zasáhla koronavirová krize a především ve velkých městech podle AHR stále bojují s ekonomickými problémy. Nevalnou situaci dnes na tiskové konferenci novinářům potvrdila zástupkyně ředitele hotelu Casa Marcello v Praze 1 Vendula Gajová. "Na jaře jsme věděli, že to (omezení) dva tři měsíce potrvá, bude léto, sezona, trochu se nadechneme a něco vyděláme. Pokud to teď potrvá zase dva tři měsíce, a potom nastane zima, kdy leden a únor jsou v obsazenosti tragédie, Velikonoce budou až v dubnu, tak je to strašně dlouhá doba, kdy nevíme, co bude," řekla.

Gajová upozornila také na komplikaci programu COVID nájemné, kterým stát částečně přispívá na komerční nájem za období březen až červen. Žádosti do něj přijímá do 30. září. Žadatel v něm musí stvrdit, že dalších alespoň šest měsíců nepřeruší činnost. Podle Gajové to ale v současné době lze těžko s jistotou říct. Další vlna rušení rezervací podle ní nastala, když byla Praha minulý týden z hlediska rizika nákazy na semaforu ministerstva zdravotnictví zařazena do nejvyššího červeného stupně.

Podle Hergeta cestovní ruch v Praze tvořil 65 procent cestovního ruchu ČR a ze statisíců lůžek je více jak polovina obsazována zahraničními hosty. Z 65 pětihvězdičkových hotelů v ČR je jich podle něj 49 v Praze. "Z aktuálních statistik Českého statistického úřadu za hotely v červenci 2020 je zjevné, že domácí turisté zahraniční klientelu nejsou schopni plně nahradit. Především u hotelů vyšších kategorií došlo i přes nárůst domácí klientely k výrazným propadům. V pětihvězdičkových hotelech v červenci loňského roku strávili cizinci téměř 300.000 nocí, Češi necelých 16.000 nocí. I přesto, že letos počty přenocování (Čechů) v pětihvězdičkových hotelech narostly o téměř 100 procent na zhruba 31.000, výpadek zahraničních turistů se tím ani zdaleka pokrýt nepodařilo a obdobné je tu i u hotelů se čtyřmi hvězdami," uvedl.

Tržby z cestovního ruchu se podle červencového odhadu ve srovnání s loňskem propadnou na 158 miliard korun, tedy téměř na polovinu. U hlavního města experti předpokládají pokles spotřeby o zhruba 70 procent.