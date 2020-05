Stát loni vybral na daních o 63 miliard víc, letos se kvůli koronaviru čeká propad

Pro příští rok plánuje stát vybrat na všech daňových příjmech 1351 miliard korun. Letos však u některých daní jejich výběr kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru proti plánům poklesne. Vyplývá to například z dokumentace k novele státního rozpočtu, která zvyšuje jeho schválený schodek až na 300 miliard korun. Původně schválený rozpočet na letošní rok předpokládal pro letošek daňové příjmy státního rozpočtu v objemu kolem 817 miliard korun.

Na dani z přidané hodnoty vybraly úřady loni celkově téměř 431 miliard korun, což ale bylo o 10,5 miliardy méně, než předpokládal schválený rozpočet. Také meziroční tempo růstu výběru daně meziročně zpomalilo z osmi procent na 4,6 procenta. Do státního rozpočtu zamířilo 291,3 miliardy, obce dostaly v souladu s rozpočtovým určením daní 102,5 miliardy korun a kraje 37,1 miliardy korun. Také v letošním roce by měl výběr proti plánu klesnout, i když meziročně má vzrůst. Například chybějící útraty zahraničních turistů by měly znamenat pokles výběru DPH o 4,1 miliardy, odhaduje ministerstvo financí. Vliv bude mít i vypnutí elektronické evidence tržeb až do konce roku.

Pokles počtu zahraničních hostů se podle ministerstva financí letos promítne i do výběru spotřebních daní z lihu a piva shodně poklesem o 0,3 miliardy korun. Pokles proti rozpočtovaným příjmům se očekává i u spotřebních daní z pohonných hmot a tabákových výrobků. Na spotřebních daních vybral stát loni 167 miliard korun. Z toho do státního rozpočtu šlo téměř 159 miliard Kč. Přes osm miliard z daní z pohonných hmot získal fond dopravy, státnímu rozpočtu zůstalo 84 miliard. "V celkovém součtu se jedná o nejvyšší částku inkasa daně z minerálních olejů od zavedení spotřebních daní v roce 1993," uvedla vláda ve státním závěrečném účtu.

Pro letošní rok zatím ministerstvo financí předpokládá v případě daně z nafty pokles proti plánu o víc než pět procent, u benzínu by měl být pokles mírnější.

Kuřáci odvedli státu téměř 56 miliard korun, což byl meziroční pokles téměř o tři miliardy. Rozhodující vliv na nižším výběru měla podle vlády rostoucí obliba zahřívaných tabákových výrobků, na které dopadla spotřební daň až od poloviny loňského května.

Výběr daně z příjmů fyzických osob, od zaměstnanců po živnostníky, vzrostl loni téměř o 27 miliard na celkových 247 miliard. Z toho do státního rozpočtu přišlo 164,5 miliardy a 82,1 miliardy dostaly obce s kraji. Na daních od zaměstnanců získal stát zhruba 143 miliard korun.