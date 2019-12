Stát povede seznam výdejních jednotek pohonných hmot, poslanci novelu schválili

Povinnost registrovat se do evidence zdůvodňuje ministerstvo omezením rizika nelegálního prodeje pohonných hmot a následných daňových úniků. Aby kontrolní orgány věděly, kde se výdejní místa nacházejí, chce o nich mít stát přehled.

Výdejní jednotku definuje návrh jako stavbu nebo zařízení, z něhož se pohonné hmoty vydávají a jehož součástí je jedna nebo více skladovacích nádrží na uskladnění pohonných hmot o souhrnném objemu větším než pět metrů krychlových. Hranice pěti metrů krychlových byla podle ministerstva zvolena s ohledem na obsah nejmenší běžně dostupné cisterny. Nižší hranice by podle ministerstva byla neúčinná z hlediska prevence daňových úniků.

Předloha uvádí, že zejména zemědělské, lesnické či stavební podniky a organizace z těchto výdejen zásobují mimo vlastní vozidla nárazově i vozidla dceřiných či jinak organizačně propojených společností. "Proto je nově jako součástí výdeje vnímán i prodej pohonných hmot za cenu jejich nákupu v případě, že se nejedná o předmět podnikání podle občanského zákoníku a že vlastník vozidla a provozovatel čerpací stanice nebo vlastník výdejní jednotky, jsou součástí skupiny podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty," uvedlo ministerstvo.

Výdejní místa mají podobně jako čerpací stanice také vést průkaznou evidenci o množství vydaných pohonných hmot, kterou by předkládala na požádání kontrolních orgánů.

Poslanci na návrh hospodářského výboru vložili do zákona povinnost provozovatele čerpací stanice opatřit stojan s LPG, tedy propan-butanem, upozorněním, že plnění tohoto plynu do mobilních tlakových nádob je zakázáno. Pokud tak neučiní nebo pokud bude nádoby zákazníků plnit propan-butanem, bude mu za to hrozit pokuta.