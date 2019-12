Svaz vznesl více než 50 konkrétních připomínek a zhruba dvacítku obecných. Podle svazu však ani tisíc připomínek neudělá ze špatného zákona dobrý.

K nejkřiklavějším příkladům špatně připravené novely stavebního zákona patří podle Lukla rezignace na ochranu veřejných zájmů a uspokojování zájmů soukromých. Riziko spatřuje i v převedení rozhodovacích pravomocí místních samospráv na ústřední orgán, což povede k vylidňování venkova kvůli špatné dostupnosti veřejné správy. Pozornost se upírá na zákon a jeho kvalitu, ale podceňují se hrozby personálních rizik reformy, upozornil. Nedostatečně připravená je podle něj i digitalizace řízení.

"Cílem našich připomínek je upozornit na nejkritičtější ustanovení, která vybočují ze systému veřejné správy, jsou ohrožením ústavního práva měst a obcí na jejich samosprávu, ohrozí funkčnost systému povolení staveb, nebo dokonce mohou vést i k prodloužení povolování staveb," uvedl Lukl, který je i starostou Kyjova.

Digitalizaci stavebního řízení, kterou už schválila Sněmovna, bude podle SMO nutné uvést do praxe. Podle výkonné ředitelky svazu Radky Vladykové půjde o práci na několik let. "Bylo by tedy vhodné nejprve řádně nastavit funkční digitalizaci řízení, uvést ji do provozu a až následně, pokud to bude nutné, zavádět další změny v systému stavebních úřadů," uvedla.

Podle svazu je už nyní problémem personální obsazení stavebních úřadů. Očekává, že při transformace přinese další personální ztráty proti současnému stavu a návrh neobsahuje řešení této hrozby. Nejpozději v roce 2022 tak podle svazu nastane kolaps povolování staveb v ČR.

Svaz problémy spatřuje i v automatickém povolení, přináší podle něj víc nejistot než přínosů. "Generování automatických rozhodnutí může ohrozit práva účastníků řízení a tento institut může být v praxi zneužíván. Vzhledem k tomu, že automatické povolení nebude mít základní náležitost rozhodnutí, a to odůvodnění, bude vždy v rozporu se zákonem, tzn. vždy bude muset být zahájeno přezkumné řízení," uvedl svaz.

Připomínkové řízení k novému stavebnímu zákonu končí dnes o půlnoci. Podle ministerstva pro místní rozvoj má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Povolovací řízení u staveb by se mělo zkrátit ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok, což se podle odborníků týká spíše větších developerských projektů. Norma by podle vládního plánu měla platit od roku 2021. Návrh zákona se setkává s kritikou z řady míst, kromě měst a obcí jej kritizují hasiči, památkáři, ochránci životního prostředí i část úředníků z MMR. Podle kritiků znění zákona připravila Hospodářská komora a norma je šitá na míru developerům.

Svaz sdružuje téměř 2700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8,4 milionu obyvatel Česka.