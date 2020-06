Stavební zákon se musí dopracovat. Legislativní rada vlády ho vrátila Dostálové

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Legislativní rada vlády vrátila nový stavební zákon ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) k dopracování. Zejména jde o některé instituty, procesní a jiné úpravy. Rada to oznámila na svých webových stránkách. MMR chce zákon radě předložit znovu začátkem srpna. ČTK dnes sdělilo, že harmonogram schvalování by to ohrozit nemělo. V září by měl jít do Sněmovny, platit by měl od jara 2021. Zákon má výrazně urychlit a zjednodušit povolování staveb. Účinnost by měla postupně nabíhat do poloviny roku 2023.